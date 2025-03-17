Flash TV operasyonunda Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuştu.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyetindeki işlemlerinin ardından 43 şüpheliden 31'i İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinden itibaren aralarından Erkan Kork'un da bulunduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri başlandı. İfadelerin tamamlanmasıyla sevk yazısı hazırlandı. Tüm şüpheliler "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Kara para aklama" suçlarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.