Florence Nightingale Türkiye’nin ilk hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınma kararı aldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu'nun aldığı karar ile Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 20 gün süreyle durduruldu.

Fakültenin Avcılar Yerleşkesi içerisindeki 64 yılık içerisinde bin 537 öğrencisi olan bir binaya taşındıktan sonra, 20 Mayıs tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine tekrar başlayacağı duyuruldu. Alınan kararı açıklayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Öncelikle 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve tüm İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilindiği üzere üniversitemizin İstanbul'un 7 ayrı ilçesinde çeşitli fakülteleri ve birimleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye'nin ilk hemşirelik Fakültesi olup, kuruluşundan bugüne Şişli'de, şu an bulunduğumuz yerde hizmet sunmaktadır. Hemşirelik alanında ülkemizin öncü kuruluşu olan bu fakülte, Türkçe ve İngilizce dillerinde lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası bin 537 öğrenciye eğitim vermektedir. Şu anda sağlık sistemimiz içerisinde öncü ve önemli roller üstlenen çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır" dedi.

FAKÜLTE, DEPREM RİSKİ NEDENİYLE TAŞINIYOR

Fakültenin taşınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, " İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesiyle ilgili önemli bir gelişme oldu. Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyeti ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, şu an önünde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapıldı. Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı karar ile fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs tarihinde yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4'üncü sınıf Klinik Uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir" dedi.

'HEDEFİMİZ, FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİNİN KURULDUĞU BU TARİHİ ALANA YENİDEN GERİ DÖNMESİDİR'

Fakültenin eski yerine geri dönmesini hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bugüne kadar bizlere hizmet vermiş olan, arkamda gördüğünüz yorgun binanın güçlendirme ve yeniden inşası ile ilgili görüşmeler, mülk sahibi olan Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapılmaktadır. Vakfa bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları destek nedeniyle fakültemiz adına teşekkür ediyorum. Hedefimiz, gelecekte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin kurulduğu bu tarihi alana yeniden geri dönmesidir. Bu süreçte gösterecekleri sabır nedeniyle öğrencilerimiz, akademik kadromuz ve çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.