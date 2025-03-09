Flört şiddeti genç kadının hayatını altüst etti

İstanbul Esenyurt'ta Hatice Karaçam (26), bir süre önce tanışıp sevgili olduğu Cem Y. (25) tarafından kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle tehdit, şantaj, küfür ve hakarete uğradı. Evinin kapısı Cem Y. tarafından kırılan Karaçam, boğazı sıkılarak dakikalarca darbedildi. Kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan Cem Y., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Olaydan sonra ailesinin yanına taşınan ve yaklaşık 3 aydır tehdit ve şantaja maruz kalan Karaçam ise savcılığa giderek bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, "Başıma bir şey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Mahkemeye vermeme rağmen şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdide uğramak zorunda kalıyorum. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı" dedi.

ISRARLI TAKİP VE ŞANTAJ

Karaçam, "Yeri geldi benim sosyal medya hesabımdan herkese mesaj attı. Zaten tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı. Telefonundan açtırmadığım zaman 'işyerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim' diyordu. Ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum" diye konuştu.