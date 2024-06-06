Florya’da iğrenç olay! Köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen adam yakalandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya'da sürekli aynı köpekle gezdiği belirtilen şahsın, köpeği istismar ettiği iddia edildi. İddiaya göre köpeğini gezintiye çıkan K.D. ağaçlık alanda 50- 60 yaşlarında yarı çıplak birini gördü. Şahsın elinde Golden cinsi bir köpeği sürükleyerek götürdüğünü gördüğünü belirten K.D. şahsa 'sen köpeğe mi tecavüz ediyorsun' deyince 'sanane lan' cevabını aldı. Daha sonra adam üzerini düzeltip ağaçların arasından kayıplara karıştı.

O SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Ancak K.D. durumu karakola gidip anlattı. Elindeki görüntüleri de polislere gösterdi. O görüntülerden yola çıkan Şenlikköy Karakolu polisleri şüpheliyi dün gece saatlerinde tespit etti. Fatih Mahallesinde bir inşaatta bekçi olduğu tespit edildi. Şüpheli P.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.