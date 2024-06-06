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Giriş Tarihi: 6.6.2024 13:13

Florya’da iğrenç olay! Köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen adam yakalandı

İstanbul Bakırköy Florya’da ağaçlık alanda bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen P.T. gözaltına alındı. Şüpheli Şenlikköy Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Florya’da iğrenç olay! Köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen adam yakalandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya'da sürekli aynı köpekle gezdiği belirtilen şahsın, köpeği istismar ettiği iddia edildi. İddiaya göre köpeğini gezintiye çıkan K.D. ağaçlık alanda 50- 60 yaşlarında yarı çıplak birini gördü. Şahsın elinde Golden cinsi bir köpeği sürükleyerek götürdüğünü gördüğünü belirten K.D. şahsa 'sen köpeğe mi tecavüz ediyorsun' deyince 'sanane lan' cevabını aldı. Daha sonra adam üzerini düzeltip ağaçların arasından kayıplara karıştı.

O SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Ancak K.D. durumu karakola gidip anlattı. Elindeki görüntüleri de polislere gösterdi. O görüntülerden yola çıkan Şenlikköy Karakolu polisleri şüpheliyi dün gece saatlerinde tespit etti. Fatih Mahallesinde bir inşaatta bekçi olduğu tespit edildi. Şüpheli P.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Florya’da iğrenç olay! Köpeğe istismarda bulunduğu iddia edilen adam yakalandı
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