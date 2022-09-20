Bakırköy'e bağlı Florya'da bir veterinerde köpek kuaförü olarak çalışan U.G. veterinere gelen bir köpeğe önce sopayla vurdu, ardından tekmeledi. Acı ile kıvranan köpek tedavi masasının altına girince de temizlik malzemesinin sopasıyla çıkardı. İğrenç görüntüler anbean kameraya yansıdı.



Veterinerde o anlara şahit olan iki kadın çalışanın ise duruma sessiz kaldığı görüldü. U.G.'nin veterinerdeki işine son verildiği öğrenildi.

TEPKİ YAĞDI

Köpeğe eziyet görüntülerine sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki yağdı. U.G.'den şikayetçi olacaklarını söyleyen hayvan sahipleri ve hayvanseverler, gerekli cezayı alması gerektiğini, hayvanlarını bu insanlara emanet etmek istemediklerini söyledi.

Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video