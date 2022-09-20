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Giriş Tarihi: 20.9.2022 16:33 Son Güncelleme: 20.9.2022 16:55

Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi

Florya'da bir veterinerde çalışan U.G. tarafından köpeğe yapılan işkence anları kameraya yansıdı. Sosyal medyada bu görüntülere tepki yağdı.

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Florya’da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi

Bakırköy'e bağlı Florya'da bir veterinerde köpek kuaförü olarak çalışan U.G. veterinere gelen bir köpeğe önce sopayla vurdu, ardından tekmeledi. Acı ile kıvranan köpek tedavi masasının altına girince de temizlik malzemesinin sopasıyla çıkardı. İğrenç görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Veterinerde o anlara şahit olan iki kadın çalışanın ise duruma sessiz kaldığı görüldü. U.G.'nin veterinerdeki işine son verildiği öğrenildi.

TEPKİ YAĞDI

Köpeğe eziyet görüntülerine sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki yağdı. U.G.'den şikayetçi olacaklarını söyleyen hayvan sahipleri ve hayvanseverler, gerekli cezayı alması gerektiğini, hayvanlarını bu insanlara emanet etmek istemediklerini söyledi.

Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video

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Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi
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