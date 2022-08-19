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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Fok eve daldı keyif çattı

Fok eve daldı keyif çattı
YENİ Zelanda'da yaşanan sıra dışı bir olay dünya basınında geniş ilgi gördü. Mount Maunganui bölgesindeki bir eve giren yavru fok, rahatlığıyla dikkat çekti. Deniz biyoloğu Phil Ross'a ait eve davetsiz şekilde giren fok, bir süre içeride dolaştı ve kanepelerde oturdu. O esnada evde kimsenin olmadığı açıklandı. Evin kedisine ait kapıdan içeri giren foku fark edip sonradan eve dönen Phil Ross'un eşi Jenn Ross oldu. Jenn Ross ile fok arasında kısa süre kovalamacanın ardından davetsiz misafiri yakalayanlar yetkililer oldu. Gezgin fok ardından ait olduğu yere yani evden 150 metre uzaklıkta olan denize bırakıldı. Fokun eve girmesinin ardından ise kedinin 'bunalıma' girdiği görüldü. Fokun 2 saat boyunca evde dolaşmasından etkilenen Coco isimli kedinin üst kattaki odadan hiç çıkmadığı belirtildi. DIŞ HABERLER

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Fok eve daldı keyif çattı
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