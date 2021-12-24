Haberler Yaşam Haberleri Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:49 Son Güncelleme: 24.12.2021 11:04

Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar

İstanbul Bakırköy’de kapı anahtarını folyo ile kopyalayıp içeri girdikleri evden 500 bin lira değerinde döviz ve mücevher bulunan Çelik kasayı çalan iki Gürcü hırsız Asayiş Şube Polislerince gözaltına alındı. Araçları olmayan şüphelilerin kasayı taşıyarak bir çöp konteynırının içine koyup götürdükleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bakırköy'de 5 Aralık günü polise başvuran B.E., evine giren kişilerin para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Yeşilyurt mahallesi, Ürgüplü caddesi üzerinde eve gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin kilitlenmeyen evin kapı anahtarını ellerindeki alüminyum Folyo kağıtla kopyalayarak açıp içeri girdikleri görüldü. Bir süre sonra evde bulunan kasayı taşırken görüntülenen şüphelilerin, apartman dışına çıktıktan sonra taşımakta zorlanınca ilginç bir yol buldukları tespit edildi.

ARABA OLMAYINCA ÇÖP TENEKESİ İLE TAŞIDILAR

Araçları olmayan şüphelilerin çaldıkları kasayı tekerlekli bir çöp konteynırına koyarak onu iterek sokak aralarından uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gürcistanlı oldukları öğrenilen Vitali D.(34) ile Nika P.(30) 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 18 bin lira, 2 bin 300 dolar ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan evde kapı açmaya yarayan düzenekler ve çeşitli aletler ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Vitali D. ile Nika P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.

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Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar
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