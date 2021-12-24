Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar

Bakırköy'de 5 Aralık günü polise başvuran B.E., evine giren kişilerin para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Yeşilyurt mahallesi, Ürgüplü caddesi üzerinde eve gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin kilitlenmeyen evin kapı anahtarını ellerindeki alüminyum Folyo kağıtla kopyalayarak açıp içeri girdikleri görüldü. Bir süre sonra evde bulunan kasayı taşırken görüntülenen şüphelilerin, apartman dışına çıktıktan sonra taşımakta zorlanınca ilginç bir yol buldukları tespit edildi.
ARABA OLMAYINCA ÇÖP TENEKESİ İLE TAŞIDILAR
Araçları olmayan şüphelilerin çaldıkları kasayı tekerlekli bir çöp konteynırına koyarak onu iterek sokak aralarından uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gürcistanlı oldukları öğrenilen Vitali D.(34) ile Nika P.(30) 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 18 bin lira, 2 bin 300 dolar ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan evde kapı açmaya yarayan düzenekler ve çeşitli aletler ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Vitali D. ile Nika P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.