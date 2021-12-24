Folyo ile içeri girip kasa çaldılar! Araç bulamayınca kasayı çöp kovasıyla taşıdılar

ARABA OLMAYINCA ÇÖP TENEKESİ İLE TAŞIDILAR

Araçları olmayan şüphelilerin çaldıkları kasayı tekerlekli bir çöp konteynırına koyarak onu iterek sokak aralarından uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gürcistanlı oldukları öğrenilen Vitali D.(34) ile Nika P.(30) 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 18 bin lira, 2 bin 300 dolar ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan evde kapı açmaya yarayan düzenekler ve çeşitli aletler ele geçirildi.