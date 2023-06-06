Forex adı altında 108 milyon liralık vurgun

Ankara merkezli 5 ilde, "Forex yatırımı" vaadiyle yaklaşık 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon euro dolandırdığı tespit edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçuna ilişkin çalışma kapsamında, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla'da yatırım vaadiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla yaklaşık 400 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurlardan aylık yüzde 25-50 kâr vaadiyle 85 milyon lira ve 1 milyon euro (Toplam 108 milyon lira) dolandırdıkları tespit edildi. Bu kapsamda, 25 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Dün yapılan operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda biri ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.