Ankara’da FOREX adı altında 23 milyon liralık dev vurgun

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ankara ve İzmir'de faaliyet gösteren suç örgütünün FOREX yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulundan izinli faaliyet gösterdiklerini beyan ederek aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle kişilerden para topladıkları ve geri ödemediklerini belirledi.

ANKARA VE İZMİR'DE OFİS AÇTILAR

Suç örgütünün daha çok kişiye ulaşım sağlamak için sisteme ilk giren kişilere vaat edilen tutarlarda kar payı ödendiği böylelikle güven duygusu oluşturduklarını ortaya çıktı. Böylelikle çevresinde bulunan insanları da sisteme sokmasını ve bilinilirliklerinin artmasını sağladıkları belirlendi. Örgütün ayrıca, Ankara ve İzmir' de ofisler açarak yatırım yapmak isteyen kişilerin kendilerine daha kolay ulaşmasını sağladıkları tespit edildi. Sisteme dahil olan kişilere büyük paralar ile FOREX yatırım yapıldığını gösteren sahte ekran görüntüleri göstererek inandırıcılıklarını arttırdıkları belirlendi. Örgüte ait şirketler hakkında yapılan incelemede Sermaye Piyasası Kurulundan yatırım izinlerinin olmadığı, sisteme dahil olan kişiler tarafından şirket hesaplarına gönderilen paraların büyük kısmının örgütün üyelerinin şahsi hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

DENİZ MANZARALI LÜKS BİNA YAPTIRDILAR

Suç örgütünün elde ettikleri haksız kazanç ile Antalya da deniz manzaralı lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştıkları, lüks araçlar edinerek haksız zenginleştikleri belirlendi. Sisteme katılan kişi sayısı doygunluğa ulaştıktan sonra kar payı vermeyi bırakarak açmış oldukları ofisleri kapattıkları, ikamet adreslerini ve telefon numaralı değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını önledikleri tespit edildi.

FOREX ADI ALTINDA 23 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mağdur beyanları ve mağdurların para gönderdiği şirket hesapları ve şüphelilere ait şirketlere ait hesaplar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda örgüt üyelerinin Ankara, Aydın İzmir, Antalya ve Muğla illerinde mağdurlardan toplam 85 milyon Türk lirası ve 1 milyon euro tutarında para topladıkları yaklaşık 400 kişiyi mağdur ettiklerini tespit etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Mali polisin şüphelilere yönelik 2 dalga halinde yapılan operasyonlarda ilk operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış 5 şüpheli tutuklanmış, ikinci operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramada; 1 yarı otomatik makinalı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.