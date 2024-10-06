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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Forex çetesinden 2.5 milyar liralık vurgun

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Forex çetesinden 2.5 milyar liralık vurgun
Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle insanları dolandıran şebeke çökertildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık şikâyetleri sonrası soruşturma başlattı. İncelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kâr vaat edip dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık için 23 farklı forex şirketi kurduğu ve 112 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik önceki gün Eskişehir'de dahil olmak üzere 19 ilde operasyon düzenlendi. 40 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 40 kişiden 24'ü Eskişehir'de, diğer şüpheliler ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar ile dolandırdığı belirlendi, Yaklaşık 2.5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı.
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Forex çetesinden 2.5 milyar liralık vurgun
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