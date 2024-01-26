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Giriş Tarihi: 26.1.2024 21:44

Forex dolandırıcılarına büyük operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Forex dolandırıcılarına yönelik İstanbul başta olmak üzere 10 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen 34 şüpheliden 15’i Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli savcılık sorgularının ardından, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık koordinesinde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Forex dolandırıcılarına büyük operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.E. adlı bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Forex dolandırıcılarına yönelik 23 Ocak tarihinde İstanbul, İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ olmak üzere 10 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bügün şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. 15 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 SİTE İLE FAALİYET GÖSTERMİŞLER

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı isimlerde SPK'dan izin almadan 7 farklı site üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları, birçok paravan şirket kurdukları, mağdurlardan hesaplarına gelen paraların izlerini kaybettirmek adına kripto paraya çevirdikleri, döviz bürolarına transferlerin finansal hareket raporlarında belirlendiği öğrenildi.

5 MAĞDURDAN VURGUN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında örgüt olarak eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin son eylemlerinde 5 mağduru 3 Milyon 349 Bin 995 TL ve 830 Bin Dolar zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

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Forex dolandırıcılarına büyük operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
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