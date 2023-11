Forex dolandırıcılarına büyük operasyon... 9 ilde eşzamanlı operasyonlarda 21 şüpheliye gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan ve yaklaşık 6 milyon TL zarara uğradığını iddia eden mağdur M.E. beyanında, M.U. adlı bir vatandaş tarafından telefonla arandığını ve şahsın kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sorduğunu, kendisinin de kripto para ile ilgilendiği için M.U. adlı şahsa para transferleri gerçekleştirmeye başladığını ifade etti. M.E., ifadelerinin devamında M.U. tarafından davet edildiği bir yemekte kendisini bir Forex şirketinin müdürü olarak tanıtan H.D. ile tanıştırdığını ve yatırım sonucu kar vaadi beklentisi ile devam eden süreçte M.U.'nun şirketi üzerinden H.D. adlı şahsa da para aktardığını ifade etti. Yatırımları sonucu para alamayan ve ana parasına da ulaşamayan, araştırmaları neticesinde de H.D. adlı şahsın paravan şirketlerle dolandırıcılık amaçlı iş ve işlemler yaptığını iddia eden M.E., kendisi gibi birçok mağdurun da bulunduğunu ve yaklaşık 6 milyon TL zarar ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

9 İLDE OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, M.E. adlı mağdurun suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında Başsavcılık, Forex dolandırıcılarına operasyon için düğmeye bastı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 1 Milyon TL paraya ve birçok dijital materyale de el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.