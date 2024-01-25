Forex oltalamasıyla 28 milyonluk vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Mersin merkezli 2 ayrı Sibergöz-17 operasyonunda 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 28 milyon 640 bin Türk Lirası haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen şüphelilerin; 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak 'Forex yatırımı ile yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yakalananların oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 'Yüksek Kazanç Vaadi' ile bahis kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve toplam 28 milyon 640 bin Türk Lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.