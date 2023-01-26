Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. SPK'ya üye olduklarını, yüksek kazançla forex yatırım yaptıklarını, her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiler. Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Üyeler sisteme para yatırmaya başladı.Elde edilen kazanç ile alınan ev, dükkân, otomobil gibi varlıkların paylaşılması kullanıcıları daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine, çevresindekileri de davet etti. Kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikâyetler artınca kayıplara karıştı.Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik şebekeyi tespit etti. Polis, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcıların 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Mağdurlardan esnaf T.B. "Arkadaşlarımın 100, 120 bin yatırdığını duyunca ben de yatırdım. 3 ay kârdan payımı aldım. Bunun üzerine önce bankadan kredi çektim. Evimi sattım. Toplam 4 milyon lira yatırdım. 500 binini geri verdiler" dedi.