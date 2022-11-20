Forex tuzağına 5 tutuklama

İzmir merkezli 10 ilde, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. 15 ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen çete üyelerinin kullandıkları yöntemler polisleri bile şaşırttı. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda başkalarına ait sim kart çıkardıkları ve karışmasın diye sim kartların karşılarına kimin adına çıkardıklarını yazdıkları görüldü.Çete üyelerinin ayrıca, kamu spotu olarak kullanılan 'kadına karşı şiddete son' temalı siteyi de dolandırıcılık amacıyla kullandıkları anlaşıldı. Yapılan aramalarda yüzlerce vatandaşın ellerinde kimliklerini tutarken çekilmiş fotoğrafları ve kişisel verileri de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.