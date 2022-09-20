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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Forex vurgununda ‘helal’ yalanı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Forex vurgununda ‘helal’ yalanı
İzmir merkezli 10 ilde çaldıkları sosyal medya hesaplarından yatırım karşılığında Forex sistemi üzerinden yüksek kazanç vaat ederek vurgun yapan dolandırıcılık çetesinin attığı mesajlar ortaya çıktı. 121 kişiyi 1.8 milyon lira dolandıran çete üyelerinin ikna edebilmek için dolandıracakları kişilere Adalet Bakanlığı'nın logosunun bulunduğu sahte belge gönderdikleri ortaya çıktı. Belgede, işlemin iptal edilmesi durumunda elde edilen kazancın da iptal edileceği ve yasal işlem başlatılacağı, savcı tarafından ifadeye çağrılabilecekleri ifade edilerek, vatandaşları tuzağa düşürdükleri anlaşıldı. Çete üyelerinin tuzağa düşürmek istedikleri vatandaşlara gönderdikleri mesajda "Tamamen yasal, risksiz ve helaldir. Yatırımınız toplamda 3 saat içinde sonuç bulduktan sonra yüzde 18 vergilendirme ve döviz bozum sistemine tabi tutulur. Kaybetme ve anaparanızı yok etme şansınız yok" diye yazması pes dedirtti.

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Forex vurgununda ‘helal’ yalanı
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