Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarış takvimi 2025: F1 hangi kanalda?

Formula 1 takviminin son durağı olan Abu Dabi Grand Prix, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun en görkemli ve merakla beklenen yarışı olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek olan bu final yarışı, sadece birincilik mücadelesine değil, aynı zamanda takımlar ve pilotlar arasındaki son sıralama hesaplaşmalarına da sahne olacak. Peki, Formula 1 yarışı ne zaman ve hangi kanalda?
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarış bilgileri şöyle:
Tarih: 7 Aralık 2025 Pazar
Yayın Saati: Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.
Pist: Yas Marina Pisti
Formula 1 yarışları, Türkiye'de izleyicilere hangi kanal üzerinden ulaştırılacağı motor sporları severler tarafından merakla takip ediliyor:
Yarışseverler, antrenman seanslarından sıralama turlarına ve ana yarışa kadar tüm aksiyonu beIN SPORTS üzerinden izleyebilirler. Ayrıca, Formula 1'in resmi yayın platformu olan F1 TV üzerinden de tüm seanslar canlı olarak yayınlanıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.
Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.
Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.