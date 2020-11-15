Haberler Yaşam Haberleri Formula 1 CANLI İZLE EKRANI! Formula 1 yarışı S Sports’tan nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı BURADA!
Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:11 Son Güncelleme: 9.10.2024 14:45

Formula 1 CANLI İZLE EKRANI! Formula 1 yarışı S Sports’tan nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı BURADA!

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı antrenman turları bugün S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Motor sporları tutkunları Formula 1’in nasıl ve nereden izleyeceklerini merak ediyor. İstanbulPark’ta sıralama alabilmek için mücadele edecek F1 pilotlarının heyecan dolu yarışı, canlı yayın ile televizyondan takip edilebilecek. Peki, Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir? İşte Formula 1 canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

Türkiye Formula 1 heyecanını yaşıyor. Dünyanın en zor pistleri arasında sayılan İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışacaklar. Bu turlar ise canlı olarak yayınlanabilecek. Peki, Formula 1 S Sports'tan nasıl izlenir? İşte canlı izle seçeneği ile S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı...

- Üçüncü antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485
2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945
3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574
4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412
5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510
6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005
7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181
9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393
10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339
11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990
12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840
14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988
15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866
17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883
18 George Russell Williams - -
19 Nicholas Latifi Williams - -
20 Lewis Hamilton Mercedes - -

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

FORMULA 1 CANLI İZLE – S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

Formula 1 canlı izle! S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı! Formula 1 S Sports’tan nasıl izlenir?

Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 CANLI İZLE EKRANI! Formula 1 yarışı S Sports’tan nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve yayın akışı BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA