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Giriş Tarihi: 9.7.2024 21:14 Son Güncelleme: 9.7.2024 21:30

Foseptik çukurunda zehirlendiler

Kırıkkale'de temizlik yapmak için foseptik çukuruna giren iki kişi zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Foseptik çukurunda zehirlendiler

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde temizlik yapmak için mandıraya ait foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişilerin durumları ağır. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. Yenimahallede bir mandıraya ait foseptik çukuruna temizlik yapmak için giren K.Ç (29) ve M.A (22), bir süre sonra fenalaşınca baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Metan gazından zehirlendikleri belirlenen 2 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavileri devam eden 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Foseptik çukurunda zehirlendiler
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