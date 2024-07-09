Foseptik çukurunda zehirlendiler

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde temizlik yapmak için mandıraya ait foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişilerin durumları ağır. Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. Yenimahallede bir mandıraya ait foseptik çukuruna temizlik yapmak için giren K.Ç (29) ve M.A (22), bir süre sonra fenalaşınca baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.