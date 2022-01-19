Fosforlu yelekli soygun! İş makineleriyle yeraltı kablolarını çaldılar...

İstanbul'da iki kişi; iş makineleriyle ve fosforlu yeşil renkli iş yelekleriyle kendilerine "Belediye Çalışanı" süsü verdi. Söz konusu iki kişi; Kartal ve Maltepe'de fiber optik kabloları ve bazı yeraltı kablolarını çaldı. Olayla ilgili "Açıktan Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Dört farklı noktada "Kablo Hırsızlığı" suçunu işledikleri saptanan iş makinesi operatörü Ö.F.B. ile suç ortağı M.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.