Haberler Yaşam Haberleri Fosforlu yelekli soygun! İş makineleriyle yeraltı kablolarını çaldılar...
Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:31 Son Güncelleme: 19.1.2022 12:38

Fosforlu yelekli soygun! İş makineleriyle yeraltı kablolarını çaldılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Fosforlu yelekli soygun! İş makineleriyle yeraltı kablolarını çaldılar...

İstanbul’da kendilerine iş makineleri ve fosforlu yeşil renkli iş yelekleriyle “Belediye Çalışanı” süsü veren ve fiber optik ve yeraltı kablolarını çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul'da iki kişi; iş makineleriyle ve fosforlu yeşil renkli iş yelekleriyle kendilerine "Belediye Çalışanı" süsü verdi. Söz konusu iki kişi; Kartal ve Maltepe'de fiber optik kabloları ve bazı yeraltı kablolarını çaldı. Olayla ilgili "Açıktan Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Dört farklı noktada "Kablo Hırsızlığı" suçunu işledikleri saptanan iş makinesi operatörü Ö.F.B. ile suç ortağı M.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fosforlu yelekli soygun! İş makineleriyle yeraltı kablolarını çaldılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA