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Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:46 Son Güncelleme: 25.11.2024 17:40

Fotoğraf çekmek isterken denize düşmüşlerdi: Kayıp gençlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde denize düşüp kaybolan iki kişinin kimlikleri belli oldu. Polisin kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürerken ikilinin Türkiye’ye tatil için gelen Velat ve Ayşe Can kardeşler olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fotoğraf çekmek isterken denize düşmüşlerdi: Kayıp gençlerin kimlikleri belli oldu

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Bebek Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlikm kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ayşe Can'ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can'ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

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Fotoğraf çekmek isterken denize düşmüşlerdi: Kayıp gençlerin kimlikleri belli oldu
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