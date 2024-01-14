Fotoğraf tutkunu diş hekimine veda

Kütahya'da pandemi döneminde çektiği yüzlerce fotoğrafla sağlık çalışanlarının mücadelesini belgeleyen fotoğraf tutkunu diş hekimi Binnur Gültekin beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli dentist Binnur Gültekin( 46), pandemi döneminde meslektaşı diş hekimi Efkan Oğur ile birlikte çektiği fotoğraflarla, sağlık personelinin Kovid-19 mücadelesini ölümsüzleştirmişti. Bir çocuk annesi Gültekin, iki hafta önce beyin kanaması geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Gültekin, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Gültekin'in ölümünü "Sağlık çalışanlarımızın Covid-19'la mücadelesini yoğun bakım ünitelerinden filyasyonlara dek yüzlerce fotoğrafla belgeleyen arkadaşımız, Diş Hekimi Binnur Gültekin'i kaybettik" mesajıyla duyurdu.