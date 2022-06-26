Fotoğrafçılarla çiçekçilerin kavgasında kulak ısırılıp koparıldı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi semtin kule meydanında izinli olarak fotoğrafçılık yapan Musa D. (26), Berat K. ve Mehmet D. (23) ile seyyar olarak çiçekçilik yaparak yerli ve yabancı turistlere rahatsızlık veren Halil K. ile İsmail K. arasında bir süre önce yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın zaman zaman kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup arasında husumet oluştu. Durum bu şekilde devam ettiği esnada seyyar çiçekçilik yapan Halil K. ve İsmail K. olay günü gece yarısı Berat K. ve Mehmet D.'yi konuşma bahanesiyle semtteki bir sokağa çağırdı. Burada kısa süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

ALÇILI KOLLA VURDU, FALÇATAYLA SALDIRIP KULAĞINDAN ISIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu tekme ve yumruklar havada uçuştu. Dakikalarca süren olayda Berat K. ve Mehmet D. çiçekçi 2 şahıs tarafından feci şekilde darp edildi. Kavga esnasında şahıslardan biri Mehmet D.'nin kulağını ısırıp koparmaya çalışırken diğer şahıs ise falçatayı, gencin böbreğinin olduğu noktaya sokmak istedi. Bir anlık geri çekilmesiyle ölümden kurtulan genç vücudunun çeşitli yerlerinden, arkadaşı diğer genç Berat K. ise başından ve vücudundan darp edilerek yaralandı.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANAN SALDIRGANLAR SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, yaralanan gençler ise darp raporu aldı. Isırma sonucu yaralanan Mehmet D.'nin kulağına ise 5 dikiş atıldığı öğrenildi. İşlemlerin ardından emniyete götürülen iki grup birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınarak "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.