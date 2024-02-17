Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu! Komşusunun oğlu öldürüp kaza süsü vermiş

YENİDEN İNCELEME İÇİN BAŞVURU

Babalarının bugüne kadar hiç kaza yapmaması, olay yerinde gördükleri kırık sopa parçaları ve bölgedeki parça parça kan izlerinden kuşkulanan Şahin Demirten'in çocukları, bir dedektif gibi iz sürerek Cumhuriyet Savcılığına normal ölüm olarak rapor edilen dosyanın yeniden incelenmesi için dilekçe verdi.

4 AYLIK ÇALIŞMA

Ailenin kuşkularını dikkate alan savcılık, dosyayı araştırılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerine teslim etti. Daha önceden de birçok faili meçhul olayı aydınlatan Denizli JASAT'ın uzman ekibi, ekim ayının ortalarında adli tıp raporlarının çıkmasının ardından iğneyle kuyu kazar gibi 4 ay titiz bir çalışma yürüttü.