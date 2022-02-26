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Giriş Tarihi: 26.2.2022 10:37 Son Güncelleme: 26.2.2022 10:44

Fotokapana yakalanan kenevirci kendini inkar etti

MEHMET AL MEHMET AL
Fotokapana yakalanan kenevirci kendini inkar etti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polis ekiplerince Hint keneviri ekmiş olduğu araziye fotokapan görüntüleriyle tespit edilen Mustafa D. “Fotoğraftaki şahıs kesinlikle ben değilim, sadece benziyorum. Parmak izleri de bana ait değil. Beraatimi isterim” dedi. Sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasına tutuklu yargılanan Mustafa D. Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katılırken, avukatı da hazır bulundu.

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Soğukpınar Mahallesi'nde Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti. Belirlenen arazide araştırma yapan ekipler Hint kenevirleri ile sulama sistemini buldu. Polis ekipleri Hint keneviri yetiştiren şahıs ya da şahısları tespit etmek amacıyla ekili alana fotokapan cihazı yerleştirdi. Cihazdan elde edilen görüntüler kapsamında Hint kenevirini yetiştiren şahsın Mustafa D. (34) olduğu belirlendi. Polis ekipleri belirlenen arazide 326'sı ekili, 78'i kuru vaziyette olmak üzere Hint keneviri bitkisi, çeşitli hortumlar ve tornavida ele geçirdi.
Yakalanan Mustafa D. ifadesi alındığı sırada fotokapan görüntülerindeki şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan karşılaştırmada Mustafa D'ye ait fotoğraflar ile fotokapan görüntülerindeki şahsın aynı kişiye ait olduğu belirlendi.

MAHKEMEDE GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMEDİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mustafa D. fotokapan cihazının tespit ettiği görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını tekrarladı. Mustafa D, "Fotoğraftaki şahıs kesinlikle ben değilim. Sadece benziyorum. Parmak izleri de bana ait değildir. Beraatimi isterim" dedi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Mustafa D'ye 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak'tan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası, 'Ticari amaçlı esrar elde etmek' amacıyla kenevir ekimi yaptığı için 3 yıl, 4 ay hapis ve 8 bin 320 TL cezası olmak üzere toplam 11 yıl, 8 ay hapis ve 24 bin 980 TL adli para cezası verdi.

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Fotokapana yakalanan kenevirci kendini inkar etti
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