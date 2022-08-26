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Giriş Tarihi: 26.8.2022 20:36

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta ‘Wings açık hava sinemaları’ başlıyor

Four Seasons Hotel Bosphorus, Akbank’ın uçuş ve seyahat kartı Wings iş birliği ile bu yaz sezonunda da Boğaz’ın kıyısında açık havada sinema keyfini yaşatmaya hazırlanıyor. Bir Four Seasons Hotel Bosphorus klasiği haline gelen ve büyük ilgi gören açık hava sinema keyfi, bu sene iki çarpıcı tema altında izleyici ile buluşuyor. Temmuz ayından ağustos ayı sonuna kadar her pazartesi akşamı sinemaseverlerle buluşacak filmler temmuz ayında “Boğaz’da Wings ile Aşk Filmleri” ve ağustos ayında “Boğaz’da Wings ile Oscarlı Geceler” temalarının en unutulmaz örnekleri ile sunuluyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta ‘Wings açık hava sinemaları’ başlıyor

Boğaz'ın mavi sularına hâkim konumu ve etkileyici atmosferi ile ön plana çıkan Four Seasons Hotel Bosphorus, bu büyüleyici manzara eşliğinde sevilen açık hava sineması günlerini başlatıyor. Akbank'ın uçuş ve seyahat kartı Wings desteği ile gerçekleşecek açık hava sineması bu yaz mevsiminde, temmuz ayında "Boğaz'da Wings ile Aşk Filmleri" ve ağustos ayında "Boğaz'da Wings ile Oscarlı Geceler" olmak üzere iki farklı başlık altında sinemaseverlerle buluşuyor. Film gösterimleri her pazartesi günü saat 21.00'de gerçekleşiyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus'un eğlenceli buluşmaların simgesi haline gelen geniş terasında konumlanan açık hava sinemasında "Boğaz'da Wings ile Aşk Filmleri" teması altında ''Gucci Ailesi'', "Dün Gece Soho'da", "Batı Yakasının Hikayesi", "Mamma Mia!Yeniden Başlıyoruz" gibi unutulmaz filmlerin yanı sıra "Boğaz'da Wings ile Oscarlı Geceler" teması altında "Bohemian Rhapsody", "Dunkirk", "Whiplash", "Joker" gibi Akademi Ödülüne sahip güçlü filmler yer alıyor.

Otel misafirlerinin yanı sıra tüm sinemaseverlere açık olacak açık hava sinemasında izleyiciler biletlerini otelden alarak, patlamış mısır eşliğinde filmlerin tadını çıkaracak. Görsel zenginliğinin yanı sıra güçlü müzikleri ile de dikkat çeken filmleri Wings kart sahipleri %15 indirimle izleyebilecek ve etkinlik alanındaki içecek alımlarında da %15 indirim ayrıcalığından kart yararlanabilecek.

FOUR SEASONS HOTEL BOSPHORUS'TA 'WINGS AÇIK HAVA SİNEMALARI' film gösterim tarihleri:

"Boğaz'da Wings ile Aşk Filmleri"

27 Haziran

Gucci Ailesi

11 Temmuz

Dün Gece Soho'da

18 Temmuz

Batı Yakasının Hikayesi

25 Temmuz

Mamma Mia' Yeniden Başlıyoruz

"Boğaz'da Wings ile Oscarlı Geceler"

8 Ağustos

Joker

15 Ağustos

Dunkirk

22 Ağustos

Bohemian Rhapsody

29 Ağustos

Whiplash

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Four Seasons Hotel Bosphorus’ta ‘Wings açık hava sinemaları’ başlıyor
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