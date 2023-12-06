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Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:41

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile Dubai'deki ayaküstü sohbetlerinin görüntüsünü paylaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile Dubai’deki ayaküstü sohbetlerinin görüntüsünü paylaştı

Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.

Söz konusu görüntülerde Başkan Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, "Moralin yerinde mi?" diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor.

Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

Başkan Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

İki lider, ayaküstü sohbetlerinin ardından samimi bir şekilde vedalaşıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile Dubai'deki ayaküstü sohbetlerinin görüntüsünü paylaştı
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