Fransa, dolgu maddesine reçete zorunluluğu getirdi

Fransa'da, özellikle kozmetik sektöründe adını sık duyduğumuz hyaluronik asit (HA) kullanımına sınırlama getirildi. Sağlık yetkilileri, kozmetik tedavilerde kullanılan ve profesyonel olmayanlar tarafından kullanımı artan hyaluronik asitle ilgili güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Sağlık bakanlığı geçtiğimiz günlerde 'enjekte edilebilir hyaluronik asit bazlı cihazlar' elde etmek için artık tıbbi bir reçetenin gerekli olduğunu kaydetti. Hyaluronik asit kırışıklıkları doldurmaktan dudaklara, burunlara veya yanaklara hacim kazandırmaya kadar birçok bölgede enjeksiyon olarak kullanılabiliyor.