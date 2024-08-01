Fransa’da denizde boğulan Halil Fırat’ın cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yeğen Mahallesinde bir yıl önce kaçak yollarla Fransa'ya giden Halil Fırat serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Fırat'ın ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Ailesi, Halil Fırat'ın cenazesini Fransa'dan Şanlıurfa'ya getirmek için Fransa'daki elçilikle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonucu hayatını kaybeden Halil Fırat'ın cenazesi Uçakla Gaziantep havalimanına getirildi. Karayolu ile Suruç'un Yeğen Mahallesine getirebilecek cenaze kılınacak öğlen namazın ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.