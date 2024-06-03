Fransa’da sahipsiz köpeklerin sokakta kalmasına izin yok

Fransa'da, sokağa bırakılması yasak olduğu için sahipsiz hayvana pek rastlanmıyor. Yaklaşık 80 milyon evcil hayvanın bulunduğu ülkede insanlar için "tehlike" arz edebilecek köpek ırklarının halka açık alanlarda tasmayla dolaştırılması zorunlu. Evcil hayvanını sokağa terk edenler 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılıyor. Buna rağmen her yıl yaklaşık 100 bin evcil kedi ve köpeğin sokağa terk edildiği tahmin ediliyor. Geniş barınak ağı sayesinde köpeklerin sokakta kalmasının önüne geçiliyor.