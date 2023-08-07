Fransa’da tatil yaparken üzerine ağaç devrilen Tuncelili doktor hayatını kaybetti

Fransa'da gerçekleşen olayda Almanya'dan ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya giden Dr. Devrim Lehmann, doğada yürürken bir anda çıkan aşırı rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Lehmann, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Lehmann'ın ölümüne ilişkin Fransız makamları tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Almanya'nın Darmstadt kentinde ikamet eden Lehmann, çevresinde alçakgönüllü, doğasever ve insanlara yardım etmeyi seven bir insan olarak tanınıyordu.

Dr. Lehmann'ın bir süre önce sosyal medya profilinde "Ya ölüm kıştan sonra gelen ilkbaharsa? O zaman çiçekler açacak kesin…" paylaşımı yapması dikkat çekti.