Fransa’dan Kayseri’ye ev almaya geldi, apartman boşluğuna düştü

Dolar ve Euro'daki yükselişle birlikte yatırım amaçlı ev almak için Fransa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Mustafa Özkan, Kayseri'deki akrabası olan Osman Akyüz'e misafir oldu. Kocasinan İlçesi Yeni Mahalle'de müteahhitle Euro cinsinden anlaşarak ev satın alan Mustafa Özkan, Dolar ve Euro'daki şok düşüşle neye uğradığını şaşırdı.

Serçeönü Mahallesi'ndeki akrabasında kalmaya devam eden Mustafa Özkan, gece 01.00 sularında tuvalete gitmek isterken kapıyla pencereyi karıştırdı. Tuvalete girdiğini zannederek pencereden apartman boşluğuna adım atan Özkan, metrelerce yükseklikten yere düştü.

HIRSIZ ZANNEDİLİP FARK EDİLDİ

Mustafa Özkan'ın iki kat aşağıya düşmesiyle birlikte çıkan sese uyanan üst komşu, binaya hırsız girdiğini zannetti. Apartman boşluğuna bakan komşu yerde birinin yattığını görünce önce polise sonra itfaiyeye haber verdi. Düşen kişinin alt komşularına gelen misafir olduğunu anlayan bina sakini, uyuyan ev sahibi Osman Akyüz ve eşini de uyandırarak, "misafiriniz apartman boşluğuna düştü" dedi. Eve gelen itfaiye ekipleri iple Mustafa Özkan'ın yanına indi. Sağlık ekiplerinin sorularına cevap veren ve hayati tehlikesi bulunmayan 1 saat süren kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Daha sonra sedyeye konulan Mustafa Özkan, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

KUR ÇARPTI

Gurbetçi Mustafa Özkan'ı misafir eden Osman Akyüz; "Neden oldu anlamadım. Bilmediği bir ev değil. Bize daha önce en az 50 defa geldi. Yeşil Mahalleden Euro ile ev aldı. Hayret bir şey" dedi. Apartman boşluğuna düşen Mustafa Özkan'ı kurtarma çalışmalarını izleyenler ise "Mustafa dedeyi kur çarpmış" yorumunda bulundular. İtfaiye tarafından kurtarılan Mustafa Özkan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.