Fransız çifte tarihi otelde şok

Fransa
vatandaşı Akira Takahaski, eşi Janing
ve 1 yaşındaki oğlu Sola ile birlikte geçtiğimiz eylül ayında tatil yapmak amacıyla Türkiye
'ye geldi. İstanbul Fatih
'te bulunan bir tarihi otelde rezervasyon yaptıran Takahaski Ailesi, 4 Eylül'de otele giriş yaptı. İddiaya göre otele yerleştiği sırada 1 yaşındaki bebeklerine duş aldırmak isteyen anne Janing Takahaski
, hazırlık yaptığı sırada duş kabininin camı büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamada cam kırıkları bebeğin ve babasının vücuduna saplandı. Aile tedavi gördükten sonra otelden çıkış yaparken, otel yönetimi para iadesi ve hastane masraflarını karşılamayacağını belirterek, ailenin bu yöndeki taleplerini geri çevirdi. Polise başvuran baba ise meydana gelen yaralanma nedeniyle otel yetkililerinin sorumlu olduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adam, oğlu Sola'nın vücuduna giren cam parçalarını delil olarak dosyaya sundu.