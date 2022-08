Fransız damat gelini atla aldı

Fransa'da doğup büyüyen Nimet Limon (38) ile çocukluk aşkı Fransız Gregory Mercier (38), evlenmeye karar verdi. Mercier'in evlenme teklifini kabul eden Limon, düğününü, ailesinin yaşadığı Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapmak istedi. Eşine de Türk örf ve âdetlerine göre evlenme şartı koydu. Fransa'dan ailesiyle birlikte Avanos'a gelen Gregory Mercier, önce Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Nimet Limon'u ailesinden istedi.Aile de Nimet'i verince, sıra düğüne geldi. Gelinin "At üstünde evden çıkma" hayali olduğunu söylemesi üzerine ise Fransız damat, düğün sabahı kiraladığı atla geldi. Davul-zurna eşliğinde Nimet Limon'u ata bindiren Fransız damat, düğünün yapılacağı kır bahçesine kadar gelini at sırtında taşıdı. İki tarafın akrabalarının katıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlendi.Çok mutlu olduğunu söyleyen Nimet Limon, "Hayalim at üstünde evden çıkmaktı. Eşime söylediğimde kabul etti. Çok mutluyuz" dedi. Damat Gregory Mercier ise "Türk örf ve âdetleri çok farklı. At üstünde gelin alma âdeti beni çok şaşırttı. İlk başta şaka yaptığını sandım. Ama böyle bir âdet varmış. Ben de bir at buldum ve eşimi bindirerek düğüne getirdim. Zor oldu ama başardım. Eşimi çok seviyorum ve onun için her şeyi yaparım" dedi. Çift, düğünün ardından balayı tatillerini de Kapadokya'da geçirdi.