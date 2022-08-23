Fransız damat Kapadokya’da atla gelin aldı

Ailesi Nevşehir'in Avanos ilçesinden olan ve Fransa'da doğup büyüyen Nimet Limon (38) ile çocukluk aşkı Fransız Gregory Mercier (38), evlenmeye karar verdi. Mercier'in evlenme teklifini kabul eden Limon, Türkiye'de düğün yapmak istedi.
Nimet Limon, eşine Türk örf ve adetlerine göre evlenme şartı koydu. Damat Mercier'in bu şartı kabul etmesiyle iki tarafta evlilik hazırlıkları başladı.
Fransa'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen damat Mercier, Nevşehir'in Avanos ilçesine gelerek, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Limon'u ailesinden istedi.
Gelinin "at üstünde evden çıkma" hayali olduğunu söylemesi üzerine Fransız damat, kiraladığı atla düğün sabahı gelinin kapısına geldi. Davul zurna eşliğinde Nimet Limon'u ata bindiren Fransız damat, düğünün yapılacağı kır bahçesine kadar gelini at sırtında taşıdı.
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Limon, Kapadokya'da düğün yapma hayali olduğunu belirterek, eşine böyle bir şart koştuğunu, onun da kabul ettiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Limon, "Hayalim at üstünde evden çıkmaktı. Eşime söylediğimde kabul etti ve sağ olsun her isteğimi yerine getirdi. Çok mutluyuz." dedi.
Damat Mercier de Türk örf ve adetlerinin çok farklı olduğunu belirterek, eşinin isteklerini yerine getirdiğini, eşini çok sevdiğini ve onun için her şeyi yapacağını söyledi. At üstünde gelin alma adetinin kendisini çok şaşırttığını ifade eden Mercier, "İlk Başta şaka yaptığını sandım. Ama böyle bir adet varmış. Ben de bir tane at buldum ve eşimi ata bindirerek düğüne getirdim. Zor oldu ama başardım. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Çift, düğünün ardından Kapadokya'da geçirdikleri balayı tatilinden sonra Fransa'ya gitti.