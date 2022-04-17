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Giriş Tarihi: 17.4.2022 10:45 Son Güncelleme: 17.4.2022 10:45

Fransız ilaç şirketini öyle bir yöntemle soydular ki: Şebekenin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Fransız ilaç şirketini öyle bir yöntemle soydular ki: Şebekenin Türkiye sorumlusu İstanbul’da yakalandı!

Fransa’daki bir ilaç şirketinin mail trafiğini takip edip, şirketi dolandıran bir şebeke çökertildi. Şirketin maillerini inceleyip ödeme günlerini öğrenen siber dolandırıcılar, havale günü şirket hesabına gönderdiği zararlı yazılımla paranın kendi hesaplarına yatırılmasını sağladı. Yabancı uyruklu 13 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da faaliyet gösteren ünlü bir ilaç firmasının(Norgay), başka bir firmaya yaptığı yaklaşık 4 milyon liralık ödeme başka bir banka hesabına gitti. Fransız firma, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yürütülen soruşturmada, şirketlerin mail hesaplarına sızan şebekenin, maillerden ödeme yapılacak zamanı öğrendiği ve ödeme için banka IBAN numaralarının gönderileceği esnada zararlı bir yazılımla mail hesaplarına sızarak üçüncü kişilere ait IBAN numaralarını gönderdiğini tespit etti.

(Benjamin Benson)

POLONYA'DAN TÜRKİYE'YE

Sahte maille 4 milyon TL'lik ödemeyi kendileriyle bağlantılı kişilerin banka hesaplarına aktaran dolandırıcıların, parayı önce Polonya'daki bir bankaya, ardından da Türkiye'de bulunan 5 kişiye gönderip izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Türkiye'deki banka hesaplarının sahiplerini tespit eden siber polisleri 12 Nisan'da yaptığı operasyonda, hesaplarına 4 milyon TL gönderilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler paraları teslim ettikleri 3 kişinin adını verince onlar da yakalandı. Bu 3 kişi ise paraları Nijerya uyruklu 3 şüpheliye verdiklerini itiraf etti.

(Olajide Vicent)

5'i TUTUKLANDI

Dolandırıcılık paralarının son olarak teslim edildiği Nijerya uyruklu 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Owoeye Ayodele Abıodun ve Olajide Vicent Babalola yakalandı. Şebekenin Türkiye sorumlusu Benjamin Benson Erhunmwunsee ise İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Şebekenin Türkiye'deki işlemlerini organize eden F.K. gizlendiği anneannesinin evinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kart kopyalama cihazı, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Saatlerce ifadesi alınan 13 şüpheliden 5'i 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Fransız ilaç şirketini öyle bir yöntemle soydular ki: Şebekenin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı!
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