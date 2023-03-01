Fransız topları yıkamamıştı... İstiklal Harbi’nin tanığıydı, depremle yerle bir oldu

MİNAREYE SAPLANAN ÇEKİRDEK PATLAMADI

Uzmanlık alanı yakın dönem Kahramanmaraş tarihi olan Tarihçi Mehmet Işık, Şıh Cami'sini SABAH'a anlattı. Caminin bulunduğu mahallenin önemine değinen Işık, "Caminin bulunduğu mahalle Dulkadiroğulları devletinin merkezi, burası bir mahalle ama sarayın da olduğu bir yer. Şıh Cami'sinin 25 metre ötesinde Ermeni Kilisesi bulunuyor. Burada bir kültürel kaynaşma var, fakat yaklaşık 100 yıl önce Fransızlara inanan Ermeniler, Türklerle savaşa tutuştular. Kahramanmaraş halkı da o dönem birlik içinde yaşadığı bu milletin kendilerine karşı böyle bir tavır takınmasından çok rahatsız oldu. Bu sırada 25 metre ötedeki Ermeni kilisesinden Fransızlar tarafından Şıh Camisi'ne top atışları oldu ve minareye de bir top mermisi saplandı. Minareye saplanan çekirdek patlamadı" dedi.