Haberler Yaşam Haberleri Fransız turistin sır ölümü
Giriş Tarihi: 23.5.2023

Fransız turistin sır ölümü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fransız turistin sır ölümü
FRANSIZ kadın turist dedi. Dalila Soudani (44) geçen hafta mide küçültme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki özel bir hastanede ameliyat öncesi tetkikler yapıldı. Ertesi gün için ameliyat kararı alınarak hastanede odaya yerleştirildi. Ertesi sabah saat 07.30'da hemşire, Soudani'yi odanın banyosunda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yanında bir de boş enjektör vardı. Soudani'nin nefes almadığını fark eden hemşire hemen doktorlara haber verdi. Doktorlar, Soudani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye polis çağrıldı. Oda ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Ardından Soudani'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında bulunan boş enjektör de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık'tan dikkat çeken açıklamalar
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun
Son dakika! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İlk açıklama geldi: Oy verme işlemleri etkilenmeyecek
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız turistin sır ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA