Fransız turistin sır ölümü

FRANSIZ kadın turist dedi. Dalila Soudani (44) geçen hafta mide küçültme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki özel bir hastanede ameliyat öncesi tetkikler yapıldı. Ertesi gün için ameliyat kararı alınarak hastanede odaya yerleştirildi. Ertesi sabah saat 07.30'da hemşire, Soudani'yi odanın banyosunda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yanında bir de boş enjektör vardı. Soudani'nin nefes almadığını fark eden hemşire hemen doktorlara haber verdi. Doktorlar, Soudani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye polis çağrıldı. Oda ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Ardından Soudani'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında bulunan boş enjektör de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.