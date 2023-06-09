‘Fren’ operasyonunda gözaltı sayısı 20 oldu! Sanayinin yoğun olduğu bölgeleri seçmişler

Konya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen uluslararası 'fren' operasyonu ile gözaltı sayısı 20'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelerin geçici ithalat ve turistlik kolaylıklar kapsamında Avrupa'dan temin etikleri araçları Bulgaristan üzerinden yabancı uyruklu kişileri kurye olarak kullanarak Türkiye'ye getirdikleri belirtildi.
Yasal süre içerisinde Türkiye'den çıkış yapmadığı belirlenen araçların özellikle sanayinin yoğun olduğu Konya, Ankara, İstanbul, Kocaeli gibi illere götürerek parçalanıp satışa sunulduğu öğrenildi. Şüphelilerin otomobilleri change yaparak üçüncü kişilere sattığı da belirlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin tapu kayıtları, banka kayıtları, iletişim kayıtları da incelemeye alındı. Operasyonda 15 adet çekici, 15adet dorse, 5 adet otomobil, change işlerinde kullanılan cihazlar, kaçak akaryakıt, yabancı araçlara ait ruhsatlar da ele geçirildi. Yakalanan araçların kriminalda incelemelerinin sürdüğü belirtildi...