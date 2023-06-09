‘Fren’ operasyonunda gözaltı sayısı 20 oldu! Sanayinin yoğun olduğu bölgeleri seçmişler

Konya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen uluslararası 'fren' operasyonu ile gözaltı sayısı 20'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelerin geçici ithalat ve turistlik kolaylıklar kapsamında Avrupa'dan temin etikleri araçları Bulgaristan üzerinden yabancı uyruklu kişileri kurye olarak kullanarak Türkiye'ye getirdikleri belirtildi.