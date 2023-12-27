Haberler Yaşam Haberleri Fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü
Giriş Tarihi: 27.12.2023 17:15 Son Güncelleme: 27.12.2023 17:54

Fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

İstanbul Beşiktaş’ta aracını park ettiği sırada fren yerine gaza basan sürücü Özgül Tuygun yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Otomobille yüksekten düşme olayı Beşiktaş Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Mahalle sakinleri kadın sürücünün pedalleri karıştırınca yüksekten apartman boşluğuna uçtuğunu ve kazayı ucuz atlattığını söylediler

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Kahrolsun PKK’ sloganları atan vatandaşlara 'şerefsizler' demişti! Vatandaşlar adliyeye akın etti: Fatih Altaylı'ya suç duyurusu
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
CHP’nin ortağı DEM Parti’den küstah çıkış! Operasyonlar nedeniyle paniğe kapıldılar: Derhal durdurun!
İki portre bir eleman
ARKADAŞINA GÖNDER
Fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA