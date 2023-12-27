Fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü

Otomobille yüksekten düşme olayı Beşiktaş Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mahalle sakinleri kadın sürücünün pedalleri karıştırınca yüksekten apartman boşluğuna uçtuğunu ve kazayı ucuz atlattığını söylediler