Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Caddesi üzerinde Ayşe K. yönetimindeki kamyonet, sürücü Ayşe K'nın kırmızı ışığa yaklaştığı sırada fren yerine gaza basması sonucu yavaşlamak yerine süratlenerek öndeki araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan kamyonet, tekerlekli sandalyedeki kardeşi Ahmet Bagirova ve Arzu Bagirova'ya vurdu.

Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırılan Arzu Bagirova hayatını kaybetti. Engelli Ahmed Bagirova, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Arzu Bagirova, Antalya'da toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Ayşe K. polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediğini öğrenildi.