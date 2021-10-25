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Giriş Tarihi: 25.10.2021 17:15 Son Güncelleme: 25.10.2021 17:23

Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü Ayşe K. sinyalizyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza basınca önce bir araca çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Bu sırada tekerlekli sandalyedeki Ahmet Bagirova ile ablası Arzu Bagirova'ya (46) çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Arzu Bagirova yaşamını yitirirken engelli kardeşi Ahmed Bagirova ise ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Caddesi üzerinde Ayşe K. yönetimindeki kamyonet, sürücü Ayşe K'nın kırmızı ışığa yaklaştığı sırada fren yerine gaza basması sonucu yavaşlamak yerine süratlenerek öndeki araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan kamyonet, tekerlekli sandalyedeki kardeşi Ahmet Bagirova ve Arzu Bagirova'ya vurdu.

Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırılan Arzu Bagirova hayatını kaybetti. Engelli Ahmed Bagirova, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Arzu Bagirova, Antalya'da toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Ayşe K. polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediğini öğrenildi.

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Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı
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