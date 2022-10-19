Fren yerine gaza bastı! Ortalık savaş alanına döndü





KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşındaki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Restoran sahibi Selçuk Şaşmaz, "Ben pide pişirirken bir araç bizim dükkana doğru geldi. Kendisi dükkan sahibi olur. O anda dışarıda oturanlar vardı. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaralılar var. Kaldırımdan geldi arabalara motorlara vurarak karşıya geçti. Masada oturanlar vardı bebeğe vurdu ama Allah'tan bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı ucuz kurtuldu çok şükür" diye konuştu.