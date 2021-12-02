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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:47

Fren yerine gaza bastı: Uçurumdan düştü!

DHA
Fren yerine gaza bastı: Uçurumdan düştü!

İstanbul Kağıthane'de fren yerine gaza basan sürücü, uçurumdan düştü. Panik yaşayan sürücü, itfaiye tarafından aracından çıkarıldı.

Olay, Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu ana okuluna bırakan Pelin Gündoğdu, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca otomobiyle uçurumdan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin içinde şok geçiren sürücüyü çıkararak sağlık ekibin teslim etti. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü kardeşinin aracına bindi.

"BEN KAZA YAPTIM NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kaza yapan sürücünün kardeşi Mert Kerem Gündoğdu " Otomobil park halindeydi. Çıkmaya çalışıyor. Yanlış bir manevra yapıyor. Sonra araç aşağıya uçuyor. Devrilme falan olmadığı için yaralanma yok. Araç hızlanmış sonra da arabayı kontrol edememiş. Biz itfaiyeden daha önce geldik. Yaralı değildi. Ablama araçtan çıkmasını söyledik. O da çıktı. Sonra yukarıya çıktık. Ablam önce bizi arayarak 'Ben kaza yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Panik içindeyim Bu araç devrilecek mi? Aşağıya mı gidecek? Bilmiyorum' dedi. Biz onu sakinleştirmeye çalıştık. Allahtan bir şey olamadı" şeklinde konuştu.



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