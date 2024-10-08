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Giriş Tarihi: 9.10.2024

Freni boşalan araçtan atladı başını taşa çarparak öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Freni boşalan araçtan atladı başını taşa çarparak öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan Nohut ailesi, kiraladıkları fıstık bahçesini hasat etti. Ardından bir minibüs kiralayan ailenin çocuklarından 16 yaşındaki Muhammet Salih Nohut ve aynı yaştaki kuzeni Mustafa Nohut'u, fıstıkları almaya gönderdi. İki kuzen, fıstıkları yükledikleri M.A.'nın (47) kullandığı minibüsle evlerine doğru yola çıktı. Ancak, Gökçepayam köyü yakınlarında minibüsün freni boşaldı. Şoför aracı yavaşlatarak durdurmaya çalışırken, paniğe kapılan 2 çocuk, kapıyı açıp peş peşe atladı. Ancak Muhammed Salih Nohut, düşerken başını yol kenarındaki bir taşa çarptı. Sürücü ise hızını kesmeyi başardığı minibüsü bir duvara çarptırarak durdurmayı başardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Nohut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde Araban ilçesinde toprağa verildi.
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Freni boşalan araçtan atladı başını taşa çarparak öldü
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