Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı

Kocaeli Gebze İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serdar B. hakimiyetindeki kamyon, cadde üzerinden indiği esnada iddialara göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, bir bakkal önündeki kamelyaya çarptı. Ardından da yanyol üzerinde yan yattı. Kaza esnasında kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza yerine ulaşan ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Serdar B. ile Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.