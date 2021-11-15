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Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:52 Son Güncelleme: 15.11.2021 11:55

Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da yokuş aşağı inen Hüseyin Y.’nin kullandığı minibüsün freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs 2 kadına çarptı. Kadınlardan biri öldü diğeri ağır yaralandı.

Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesinde minibüsüyle işe gitmek için yola çıkan Hüseyin Y'nin kullandığı minibüsün iddialara göre freni boşaldı. Yokuş aşağı inen ve hız kazanan minibüs, o sırada yolun kenarında yürüyen Nesibe Bingöl ve yanındaki diğer kadına çarptı. Kadınları ezen minibüs istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Nesibe Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı diğer kadın ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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