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Giriş Tarihi: 27.5.2022 19:28 Son Güncelleme: 27.5.2022 20:33

Kırıkkale'da freni boşalan servis midibüsü öğrencilere çarptı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’da freni boşalan servis midibüsü öğrencilere çarptı

Kırıkkale'de öğrenci servisinin freni boşalması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 lise öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, okul önünde freninin boşalması sonucu önce yaya olan 4 öğrenciye, daha sonra da D.Ç.'nin kullandığı minibüse çarptı. Olay üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 4 lise öğrencisi 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale'da freni boşalan servis midibüsü öğrencilere çarptı
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