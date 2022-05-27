Kırıkkale’da freni boşalan servis midibüsü öğrencilere çarptı

Alınan bilgiye göre, Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, okul önünde freninin boşalması sonucu önce yaya olan 4 öğrenciye, daha sonra da D.Ç.'nin kullandığı minibüse çarptı. Olay üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.