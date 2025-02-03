Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü 22 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önceki akşam yüklü olarak Arat Dağı'ndan inen İ.O. (55) yönetimindeki kamyonun frenleri, ilçe girişinde patladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce hastane kavşağında 2 otomobile çarptı. Ardından Birecik Tüneli girişinde 2 otomobile daha çarpan kamyon, Birecik Köprüsü üzerinde de 3 otomobile vurdu. Bu otomobillerden birini altına alarak sürükleyen kamyon, köprü korkuluklarını da aşarak aynı otomobille birlikte 10 metre yükseklikten aşağıdaki caddeye düştü. Tünel girişindeki araçlardan birinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet Casım ile köprüden kamyonla birlikte düşen otomobilde bulunan Müslüm Çakmak ve Ceylan Cilolu'nun öldüğü kazada, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALI

Ölen 3 kişinin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsünün de hastaneye kaldırılanlar arasında olduğu öğrenildi.