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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:51 Son Güncelleme: 30.3.2022 14:32

Freni patlayan kamyonun şoförü faciayı önledi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Freni patlayan kamyonun şoförü faciayı önledi

Kayseri'de freni patlayan kamyonunun şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ara yola girdi. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken şoför de yaralandı. Şoför, bu hareketiyle büyük bir faciayı önledi.

Merkez Melikgazi Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonunu freni patladı. Kamyon şoförü Ahmet Aksoy, rampa aşağı giderek hızlanan kamyonla kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaştığını görünce direksiyonu ara yola kırdı.

Araçlara çarpmamak için canını hiçe sayan şoförün kullandığı kamyon, o esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Ahmet Aksoy yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Freni patlayan kamyonun şoförü faciayı önledi
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