Freni patlayan kamyonun şoförü faciayı önledi

Merkez Melikgazi Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonunu freni patladı. Kamyon şoförü Ahmet Aksoy, rampa aşağı giderek hızlanan kamyonla kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaştığını görünce direksiyonu ara yola kırdı.
Araçlara çarpmamak için canını hiçe sayan şoförün kullandığı kamyon, o esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Ahmet Aksoy yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.