Freni patlayan servis minibüsü yayayı ezdi

Kaza sabah saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Teşrifatçı Sokak'ta meydana geldi. Frenlerinin tutmadığı iddia edilen boş olan öğrenci servisi, Yokuşbaşı Sokak'ta hafif yokuştan aşağı inerken frenleri tutmadı. Öğrenci servisi o sırada yoldan geçen bir vatandaşa çarptı. İki araç arasında sıkışan yaya ağır yaralandı Öğrenci servisi daha sonra ise ters istikamette gelen araca çarptı ve bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünün çarptığı yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ŞOFÖR ARACIN FRENİNİN TUTMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

Minibüs şoförünün aracın freninin tutmadığını sürekli söylediğini belirten Mahalle sakini, "Aracın yokuştan aşağı fren tutmadan indiğini gördüm. O sırada orada başka bir minibüs vardı. Ona vurmamak için sağ tarafa doğru geldi. Yolda bir kişi vardı başka araçla arasına aldı. Minibüs şoförü 'Üç gündür yalvarıyorum. Arabanın frenleri tutmuyordu' diye söyleniyordu. Yokuşta hiç fren izi yok" dedi.